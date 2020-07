Coronavirus, tragico bilancio in Iran: morti 140 infermieri e medici, migliaia di contagi tra il personale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono 140 i medici e gli infermieri morti a causa della pandemia di Coronavirus in Iran: è il triste bilancio divulgato oggi dalla portavoce del Ministero della Sanità, Sima Sadat Lari, e riportato dall’agenzia Tasnim. “Cinquemila dei nostri medici e infermieri sono stati contagiati, tra loro 140 sono morti – ha affermato la portavoce – Per onorarli dobbiamo seguire i protocolli sanitari“. I dati ufficiali riportano 264.561 contagi e 13.410 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Oggi il presidente della Repubblica Islamica Hassan Rohani ha invitato l’intera nazione alla vigilanza e al rispetto delle normative ... Leggi su meteoweb.eu

Il vaccino contro il coronavirus è sempre più vicino. La società statunitense Moderna ha annunciato che a fine luglio partirà la fase finale dei test per il vaccino anti covid. La sperimentazione andr ...

"Un passo notevole verso la sconfitta di questo maledetto coronavirus" anche se "i risultati della sicurezza sono meno fantastici, la tollerabilità del vaccino non è stata eccezionale". E' il giudizio ...

