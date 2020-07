Coronavirus, scontro al Senato. Salvini: “Basta terrorizzare italiani”, Toninelli: “Sei un vile” | VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Non potete pensare di minacciare e terrorizzare gli italiani di stare chiusi e sotto ricatto per altri mesi in base al nulla. Ieri sono stati fatti 41.867 tamponi, i positivi sono stati solo 114, nelle terapie intensive, per fortuna, sono rimaste solo 60 persone in tutta Italia. Smettetela di terrorizzare e tenere chiusi in casa gli italiani, che vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale. Viva l’Italia e viva la vita. Ministro dia retta al Paese e non a qualche pseudo-virologo che ha suoi interessi privati”. Così il Senatore e segretario della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento in Senato dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la proroga delle misure anti-covid fino al 31 luglio. Qui l’intervento nel ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Polmonite sconosciuta più letale del coronavirus, è 'scontro' tra Cina e Kazakistan #Kazakistan… - oggitreviso : Coronavirus, è scontro tra il dg e il medico sulla cura precoce: 'Quella è vietata' - guscabin : RT @vitalbaa: Scontro su stato d'emergenza: ipotesi proroga a fine ottobre? - La proroga serve per consentire alla protezione civile d’inte… - vincereelezioni : Scontro sullo stato d'emergenza: ipotesi di una proroga a fine ottobre? - Miti_Vigliero : RT @vitalbaa: Scontro su stato d'emergenza: ipotesi proroga a fine ottobre? - La proroga serve per consentire alla protezione civile d’inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scontro Coronavirus, è scontro tra il dg e il medico sulla cura precoce: 'Quella è vietata'. Oggi Treviso Migranti, zone rosse nei porti in Sicilia: scontro sull'ordinanza di Musumeci

Polemiche infinite sui migranti che sbarcano in Sicilia e sui controlli da effettuare per accertare la positività al Coronavirus a chi arriva clandestinamente. Dopo le dure parole di Musumeci nei conf ...

Ast, scontro sulla cassa integrazione i sindacati non firmano: «Azienda irresposansabile verso i lavoratori»

Le Rsu di Ast parlano di «irresponsabilità dell’azienda verso i lavoratori», mentre da viale Brin replicano dicendo che sono «incomprensibili i motivi di questo rifiuto». Fatto sta che la cassa integr ...

