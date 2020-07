Coronavirus Scampia, positiva 17enne al settimo mese di gravidanza: si teme nuovo focolaio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una diciassettenne di Scampia, incinta di sette mesi, è risultata positiva al Coronavirus. Ora si teme un nuovo focolaio nel campo rom dove la ragazza vive. L’Asl Napoli 1 ha già fatto partire l’indagine epidemiologica per verificare la presenza di altri casi di Covid-19. Al momento la giovane non presenta alcun sintomo, il contagio infatti è stato scoperto grazie agli accertamenti eseguiti per monitorare la gravidanza. >>Leggi anche: Coronavirus, 162 nuovi contagi e 13 morti nelle ultime 24 ore, crescono i ricoverati Coronavirus Scampia, positiva una ragazza di 17 anni incinta di sette mesi Come spiega il quotidiano Il Mattino, l’area dove si stanno ... Leggi su urbanpost

