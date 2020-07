Coronavirus, salgono nuovamente i positivi in Campania: il bollettino di oggi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di crisi regionale sull‘emergenza Covid-19 ha reso noti i dati del nuovo bollettino, aggiornato alle 23.59 di ieri martedì 14 luglio 2020. Dopo il bollettino di ieri piuttosto tranquillizzante (zero positivi), i numeri in Campania tornano a salire. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 8 Tamponi del giorno: 1.846 Totale positivi: 4.787 Totale tamponi: 306.363 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.096 (di cui 4.096 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i… - AgoraMagazLatin : Coronavirus: oltre 573mila morti nel mondo. I casi salgono a 13.103.290. India, oltre 100mila casi in 4 giorni - LatinaCorriere : Coronavirus, nuovo caso in provincia di Latina. I guariti salgono a 509 - - TgrRai : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, altri 3 decessi, in totale 4.118. I casi totali salgono a 31515 (+8), i guariti a 25.692. I pazi… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, altri 3 decessi, in totale 4.118. I casi totali salgono a 31515 (+8), i guariti a 25.692.… -