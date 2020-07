Coronavirus: Russia, per chi entra basta test negativo (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - MOSCA, 15 LUG - Da oggi gli stranieri che arrivano in Russia non dovranno più isolarsi per 14 giorni se presenteranno un documento in inglese o in russo che certifichi che nelle ultime 72 ore ... Leggi su corrieredellosport

dbgiovanna : RT @ilfoglio_it: Nessuno credeva veramente che la nuova Russia, quella del post coronavirus e della nuova Costituzione, avrebbe scelto di d… - max_pell : RT @ilfoglio_it: Nessuno credeva veramente che la nuova Russia, quella del post coronavirus e della nuova Costituzione, avrebbe scelto di d… - garbuglias : RT @ilfoglio_it: Nessuno credeva veramente che la nuova Russia, quella del post coronavirus e della nuova Costituzione, avrebbe scelto di d… - iconanews : Coronavirus: Russia, per chi entra basta test negativo - ilfoglio_it : Nessuno credeva veramente che la nuova Russia, quella del post coronavirus e della nuova Costituzione, avrebbe scel… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Coronavirus: Russia, per chi entra basta test negativo - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, diretta: oltre 13 milioni di casi nel mondo, in Florida record di morti e a Caracas torna il lockdown

I casi di coronavirus nel mondo sono oltre 13,3 milioni, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l'ultimo bilancio fornito questa mattina dalla John Hopkins University.

Coronavirus: nel mondo oltre 13,3 milioni di casi, 578mila i decessi

Sono oltre 13,3 milioni i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l’ultimo bilancio fornito questa mattina dalla Jo ...

I casi di coronavirus nel mondo sono oltre 13,3 milioni, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l'ultimo bilancio fornito questa mattina dalla John Hopkins University.Sono oltre 13,3 milioni i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l’ultimo bilancio fornito questa mattina dalla Jo ...