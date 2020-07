Coronavirus, Ricciardi: “Voli USA da fermare. Vaccino non pronto per l’autunno” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, Walter Ricciardi fa il punto della situazione in Italia. Il docente universitario, consigliere del ministro della Salute, lancia l’allarme sulla minaccia estera e dà aggiornamenti sui vaccini in produzione. Coronavirus, la minaccia per l’Italia ora giunge dall’estero e vanno chiuse ulteriormente le frontiere. A riferirlo è direttamente Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di … L'articolo Coronavirus, Ricciardi: “Voli USA da fermare. Vaccino non pronto per l’autunno” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : Il monito di Walter Ricciardi - HuffPostItalia : Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è… - Agenzia_Italia : 'Vedo sbracamento, gli italiani si diano una regolata', dice Ricciardi - olindocervi : I talebani del #pataccavirus dicono che Il virus durerà anni. Ma qualcuno non pensa che questi mercenari non fanno… - NETLOR777 : RT @ImolaOggi: I migranti sì. I turisti no. ??Coronavirus, Ricciardi: ‘viene dall’estero, bloccare voli dagli USA’ -