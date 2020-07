Coronavirus, Ricciardi: “Situazione fuori controllo in USA: vanno bloccati i voli da alcuni Stati, dobbiamo difenderci” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “A febbraio avevamo chiuso solo i voli diretti. Oggi blocchiamo anche chi viene da un paese a rischio con un volo indiretto. Abbiamo poi l’obbligo di quarantena per gli arrivi da fuori Schengen. Eppure sembra non bastare”: lo ha affermato, in un’intervista a Repubblica, Walter Ricciardi, professore di Igiene all’Università Cattolica di Roma, consulente del ministro Speranza. “Dovremmo chiudere i voli con alcuni Stati degli Usa. Quel che avviene li è sconcertante. Il paese a cui tutti guardiamo per gli studi scientifici sul Covid è fuori controllo. dobbiamo difenderci dai paesi che fanno poco o nulla per frenare il virus”. In Italia “i mezzi di trasporto sono un ... Leggi su meteoweb.eu

