Coronavirus: riaperto oggi l’aeroporto di Linate (Di mercoledì 15 luglio 2020) riaperto oggi l’aeroporto di Linate a Milano, gestito da Sea. Sono in programma quattro voli in arrivo e quattro in partenza. Questa mattina il primo aereo è decollato alle 10:40 alla volta di Francoforte, seguito alle 12 da quello per Madrid. Alle 11, invece, è atterrato il primo volo proveniente dalla capitale spagnola. L’Enac ha dato il via libera su Linate a un massimo di 5 arrivi e 5 partenze ogni ora: dunque 10 in totale, in confronto ai 18 pre-covid. Al momento non si sono registrate criticità nello scalo milanese. Viene misurata la temperatura con un termoscanner e si monitora il corretto utilizzo delle mascherine.L'articolo Coronavirus: riaperto oggi l’aeroporto di Linate Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

A sottolinearlo è il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, commentando la nuova delibera di Giunta che ha aggiornato oggi (14 luglio) le norme relative al Coronavirus contenute nell ...

Cinema e audiovisivo, nel Lazio 62 milioni di euro per riaprire il settore

I fondi puntano al rilancio di tutta la filiera produttiva. Stanziato anche un milione per l'affitto delle sale cinematografiche nel periodo di lockdown FRA TUTTI SETTORI danneggiati dall'emergenza co ...

