Coronavirus | Rasi | Ema | | allerta alta | c' è rischio di gravi ricadute

Roma, 15 lug. (askanews) - Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco in un'intervista a La Stampa spiega il vaccino non sarà disponibile a breve e dunque occorre usare "p ...Il direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali: “I vaccini annunciati? A noi nessuno ha chiesto l’autorizzazione per sperimentare. Le aziende condividano di più i dati“ ROMA. Il ministro ...