Coronavirus: Oms e Unicef, allarmante calo vaccini per stop a servizi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Milano, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Per effetto "delle interruzioni nei servizi causa pandemia di Covid-19", si assiste a "un allarmante calo del numero di bambini che ricevono vaccini salvavita in tutto il mondo". A lanciare l'allarme sono l'organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Unicef che hanno presentato oggi nuovi dati sulle iniezioni scudo e chiedono "sforzi immediati" per vaccinare i più piccoli. Anche perché la situazione non era rosea già prima della minaccia Sars-CoV-2: la copertura vaccinale è rimasta ferma all'85% per quasi un decennio, con 14 milioni di neonati non vaccinati ogni anno. Uno stallo che ora rischia di essere aggravato da Covid-19. Gli stop ai servizi indotti dalla pandemia "minacciano di invertire i ... Leggi su liberoquotidiano

