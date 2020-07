Coronavirus, oggi 163 positivi. Calano ancora malati e ricoverati in terapia intensiva (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – Stabile, la situazione in Italia relativa alla diffusione del Coronavirus si può definire stabile e nulla più. Nessuna impennata, nessun azzeramento dei contagi. Il dato di fatto è che il quadro generale è tutto tranne che allarmante. oggi difatti si è riscontrato un lieve aumento dei casi: 163 nuovi positivi a fronte dei 114 di ieri. In Lombardia i contagi odierni sono 63 (40% del totale). Mentre le vittime sono 13, in calo rispetto a ieri quando erano state 17. In totale dall’inizio dell’epidemia in Italia sono morte 34.997 persone. Stando sempre ai dati ufficiali diffusi dal ministero della Salute, i malati, ovvero i pazienti attualmente positivi al Coronavirus, in Italia sono sono 12.493: 426 meno di ieri. Di questi ... Leggi su ilprimatonazionale

