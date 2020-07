Coronavirus, nuovo caso in un centro estivo: positivo bimbo di soli 7 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un bambino di 7 anni iscritto al Cre dell'oratorio positivo al Covid 19: è l'ultimo incubo di Nembro, 188 morti su 11 mila abitanti, il Comune italiano più colpito dal Coronavirus (nel rapporto tra deceduti e residenti) e uno dei luoghi simbolo della pandemia a livello nazionale. La scoperta del caso risale a 48 ore fa: è lunedì quando il bimbo (Repubblica ne conosce le generalità, ma le omettiamo, essendo un minore) si rompe il braccio giocando. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, con l'occasione i medici gli fanno il tampone: esito positivo. Una scoperta, dunque, casuale. Perché il piccolo non aveva manifestato alcun sintomo e, al momento, da quanto trapela, sarebbe ... Leggi su howtodofor

