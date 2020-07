Coronavirus, nuova ordinanza in Lombardia: mascherina sempre con sé, all’aperto non va indossata se si rispetta la distanza (Di mercoledì 15 luglio 2020) nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: viene stabilito l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla “al chiuso“, “all’aperto“, invece, l’obbligo è previsto nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. L’articolo contenuto nel documento in vigore da oggi e fino al 31 luglio prevede che “nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della ... Leggi su meteoweb.eu

sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - Regione_Sicilia : Nuova ordinanza prevede aree speciali nei porti siciliani in cui avvengono gli sbarchi ?? - RegLombardia : #LNews #coronavirus, governatore @FontanaPres ha firmato nuova #ordinanza: dal 15/7 in #Lombardia #mascherina all'a… - ItaIiaSovrana : RT @Musumeci_Staff: Chiediamo controlli e cordoni di Polizia, la nuova ordinanza istituisce aree speciali nei porti in cui avvengono gli sb… - bizcommunityit : Covid, nuova ordinanza sulle mascherine in Lombardia: quando è obbligatoria, quando no -