Coronavirus: nel Regno Unito un milione di persone ha smesso di fumare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Oltre un milione di persone ha smesso di fumare nel Regno Unito dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus: è quanto emerso da una ricerca condotta dell’organizzazione Action on Smoking and Health. Il 41% di coloro che hanno abbandonato le sigarette negli ultimi 4 mesi ha spiegato di averlo fatto per non incorrere nel rischio di contrarre la polmonite interstiziale. Hanno inciso sulla scelta anche la maggiore difficoltà a reperire sigarette durante il lockdown e la mancanza di socialità a cui si associa il fumo.L'articolo Coronavirus: nel Regno Unito un milione di persone ha smesso di fumare Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

