Coronavirus nel Lazio: positiva donna di Ciampino di ritorno dal Portogallo. Positiva anche 17enne di Latina, rientrava dal Messico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Casi di Coronavirus di “importazione”, non si arresta il trend nel Lazio. Come comunicato poco fa dalla Regione Lazio anche oggi si registrano persone positive al Covid-19 di rientro dall’estero: in particolare sui 20 casi totali di oggi, 7 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, tre invece con rientri rispettivamente da Pakistan, Portogallo e Messico. Nello specifico si tratta di un uomo di nazionalità del Pakistan e di rientro dal Paese d’origine per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale; di una donna di Ciampino di rientro dal Portogallo per la quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale e, infine, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - SkyTG24 : I contagi aumentano e nel mondo tornano le misure restrittive di fronte a una nuova impennata di casi di… - LaStampa : Il coronavirus non rallenta, ecco i focolai nel mondo - worldnews911 : Coronavirus, nel Lazio 20 nuovi casi. Sempre più giovani contagiati. La Regione: «Segnale preoccupante» - GazzettaDelSud : #Coronavirus, in #Calabria due nuovi casi nel Cosentino: restano 5 i pazienti ricoverati -