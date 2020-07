Coronavirus nel Lazio, la situazione: ancora contagi dall’estero e si abbassa l’età media dei positivi. Al vaglio il ‘test ultra rapido’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 7 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico. Assistiamo ad un abbassamento dell’età media dei contagi e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime. Per quanto riguarda il test rapido, se la verifica in atto dell’Istituto Spallanzani darà esito positivo adotteremo il test COVID rapido nel Piano di prevenzione di Sanità pubblica. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl di oggi 15 luglio 2020 Nella Asl Roma 1 dei sette casi odierni tre sono riferiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

