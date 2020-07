Coronavirus, negli Usa oltre 60mila nuovi contagi. In Brasile 1.300 morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono 63.262 i nuovi casi di Covid-19 registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. La pandemia da Coronavirus negli Usa avanza ancora: 850 decessi in un giorno, il dato totale sui morti è di 136. Leggi su quotidiano

