Coronavirus, Mauri avverte: "Troppo rilassamento, la pagheremo cara a ottobre" (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA - L'emergenza Coronavirus in Italia sembra essersi allentata, ma è necessario mantenere ancora alta l'attenzione per evitare che una seconda ondata possa far ritornare il Paese al punto di ... Leggi su corrieredellosport

"C'è una percezione del rischio che mette tutti in difficoltà: il fatto che non si rispettino le regole soprattutto il distanziamento interpersonale e le mascherine può avere effetti molto negativi. B ...

Migranti, mille sbarchi in tre giorni. Il governo (diviso) non li ferma

Ottomila sbarchi fino a metà luglio, più di mille negli ultimi due giorni. Quasi un centinaio di migranti positivi al coronavirus, tra cui 26 bengalesi la cui presenza ha scatenato forti proteste ad A ...

