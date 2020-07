Coronavirus, mascherine, cappelliere e bagagli a mano: ecco le nuove regole per viaggiare in treno e aereo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chiamata dei passeggeri all’imbarco e all’uscita, obbligo di mascherine e possibilità di portare il bagaglio a mano a bordo. Con il nuovo dpcm le misure di contenimento dei contagi verranno prorogate fino al 31 luglio, con alcune novità che riguardano chi viaggia in treno o in aereo. Ma i voli dall’estero hanno avuto un significativo stop: arrivi proibiti da 13 Paesi per limitare i ‘contagi di ritorno’. Per tutte le altre destinazioni, ecco le principali novità. mascherine – In tutta Italia rimane l’obbligo di protezione in tutti i luoghi chiusi – negozi, uffici, barbieri – e quindi anche quando si viaggia sui mezzi pubblici. Non solo quando si è a bordo, ma anche durante le operazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Rischiamo di importare i contagi da fuori. Misure prorogate fino al 31 luglio: mascherine e… - HuffPostItalia : Considerava le mascherine una 'moda passeggera', 38enne muore con il coronavirus - Open_gol : I topi di Banksy invadono la metropolitana di Londra: l’invito è a usare le mascherine contro il Coronavirus – Il v… - fattoquotidiano : Coronavirus, mascherine, cappelliere e bagagli a mano: ecco le nuove regole per viaggiare in treno e aereo - LuceverdeRadio : ??#Coronavirus Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che il Governo emanerà DPCM di proroga delle… -