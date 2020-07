Coronavirus Lombardia oggi: i dati del 15 luglio nel bollettino della Regione (Di mercoledì 15 luglio 2020) I dati del bollettino della Regione Lombardia di oggi sull’andamento del Coronavirus: sono 63 i nuovi casi positivi in Lombardia (di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 debolmente positivi) e 5 i decessi (totale complessivo 16.765). Coronavirus Lombardia oggi: i dati del 15 luglio nel bollettino della Regione Il numero delle persone guarite o dimesse oggi in Lombardia arriva a 70.936 (+475, di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi). Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è sceso a 23 (-4). Aumenta invece leggermente invece il numero di ricoveri negli altri reparti ... Leggi su nextquotidiano

