Coronavirus, l’Iss: “Cala età media dei contagiati”. Ecco i numeri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ribaltamento di fronte per quanto riguarda l’età media dei contagiati. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità in un nuovo rapporto. E non è l’unica novità. Coronavirus, cala l’età media dei contagiati. Secondo quanto riferisce l’Istituto Superiore di Sanità in un nuovo rapporto, questa ora cala ai 46 anni rispetto ai 61 registrati a inizio … L'articolo Coronavirus, l’Iss: “Cala età media dei contagiati”. Ecco i numeri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

