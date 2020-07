Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “L’Italia non è in emergenza, basta dire che le cose vanno male” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “I dati della Protezione civile confermano un trend positivo che ormai dura da più di due mesi. L’Italia non è in emergenza e dobbiamo finirla di dire che le cose vanno male“: lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino (Genova) e presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva, ospite di ‘Agorà Estate’ su Rai3. “Non stiamo riavendo nuovi casi, il bollettino conta i contagi con tamponi positivi che per il 95% non hanno sintomi e spesso, come nel Lazio, non riguardano italiani ma persone arrivate dall’estero. In Italia è stato fatto un grande lavoro mentre si continua a dire che la situazione peggiora. Se poi si ... Leggi su meteoweb.eu

