Coronavirus Liguria: tre nuovi casi e nessuna vittima. In 24 ancora in ospedale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono tre i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino giornaliero. Non ci sono stati decessi nell'ultimo giorno, mentre il ... Leggi su lanazione

AnsaLiguria : Coronavirus: in Liguria tre nuovi contagiati,nessuna vittima. Ospedale San Martino diventa covid free #ANSA - buoncalcio : #Coronavirus 15 luglio: la situazione in #Italia e in #Liguria - Teleradiopace : Coronavirus, Liguria: 4 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sale di 3 unità il totale dei positivi - radioaldebaran : Coronavirus, 1 soggetto ospedalizzato e 77 sorveglianze attive in Asl 4 - #Cronaca #Liguria - - qn_lanazione : Il #COVID19 in #Liguria: tre nuovi casi. Non ci sono decessi -