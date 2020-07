Coronavirus, l'emergenza è finita o no? La rivolta dei virologi: «Imbecille chi costringe i giovani a non socializzare» (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'emergenza Covid è finita? Oppure l'aumento di morti - 34.984. in totale in Italia e 578 mila nel mondo - è la dimostrazione che non dobbiamo abbassare la guardia? Solo ieri il... Leggi su ilmattino

SusannaCeccardi : ?? Luglio 2020: con la gestione Conte-Lamorgese è già raddoppiato il numero di #migranti sbarcati sulle nostre coste… - fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - SkyTG24 : Dopo l'emergenza #coronavirus, in #Francia il governo ha disposto un aumento dei salari del settore sanitario pari… - stampamezzogior : 'L'emergenza Covid non è ancroa finita': le parole del Governatore De Luca - PatriziaRametta : RT @ChiodiDonatella: #CONTE VUOLE ANCORA LO #STATODIEMERGENZA, MA MANDA A CASA GLI OPERATORI DELLA #SANITÀ Lavoratori dell'Agenzia del Far… -