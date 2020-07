Coronavirus, le news dal Mondo: in Brasile oltre 41mila nuovi casi, “negli USA la situazione è seria” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono ormai 13.290.153 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 577.980, mentre le guarigioni sono 7.374.484. In Brasile sono stati registrati altri 41.857 casi nelle ultime 24 ore e 1.300 morti: lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali segnalando che il totale dei contagi è salito a 1.926.824 mentre il bilancio dei decessi è arrivato a 74.133. Negli Stati Uniti è stato registrato un nuovo record di casi in Texas: nelle ultime 24 ore sono state confermati 10.745 nuovi contagi, facendo salire il totale a 275.058 mentre i decessi sono almeno 3.322. L’immunologo Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - repubblica : Egitto, muore di coronavirus un giornalista detenuto nello stesso carcere di Zaky - repubblica : 'Il coronavirus? Non è nato a Wuhan, forse era ovunque' - Gio43797420 : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi - Luca73284882 : RT @InvictusNon: Emergenza sbarchi e migranti col coronavirus: iniziano i trasferimenti al Celio di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus, in Italia 169 nuovi casi e altre 13 vittime Il Sole 24 ORE Da Diodato ai Pinguini, da Mahmood a Brunori: una super line-up per l’evento “Heroes” all’Arena

Sono aperte da oggi le vendite dei biglietti per Heroes, il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica 6 settembre a partire dalle 19 all’Arena di Verona che vede tornare sul ...

Globo d'oro, Favino e Bruni Tedeschi migliori attori. Premio alla carriera a Sandra Milo

Migliori attori Pierfrancesco Favino e Valeria Bruni Tedeschi. Premio alla carriera a Sandra Milo. Sono stati pubblicati sul sito del Globo d’Oro i video delle premiazioni della 60ma attesissima edizi ...

Sono aperte da oggi le vendite dei biglietti per Heroes, il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica 6 settembre a partire dalle 19 all’Arena di Verona che vede tornare sul ...Migliori attori Pierfrancesco Favino e Valeria Bruni Tedeschi. Premio alla carriera a Sandra Milo. Sono stati pubblicati sul sito del Globo d’Oro i video delle premiazioni della 60ma attesissima edizi ...