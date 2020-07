Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) I dati del bollettino della Regione Lazio sul Coronavirus illustrati dall’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato: “oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 7 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh gia’ attenzionati, un caso di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico. Assistiamo ad un abbassamento dell’età media dei contagi e questo e’ un segnale preoccupante soprattutto per i piu’ giovani che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime”. Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 15 luglio L’assessore della Regione Lazio spiega: “Per quanto riguarda il test ... Leggi su nextquotidiano

luglio e agosto sono quelli di maggior afflusso turistico (mesi in cui le aziende turistiche e in generale tutto il comparto commerciale avrebbe potuto riprendersi in parte dai problemi causati ...

