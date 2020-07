Coronavirus, la fame legata alla pandemia potrebbe uccidere più del virus stesso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo mesi di lockdown, i Paesi del mondo hanno iniziato a ripartire. A metà luglio, le vittime nel mondo sfiorano quota 600.000 ma questa potrebbe essere solo una goccia nel mare rispetto alle ripercussioni umanitarie. “Abbiamo visto 400.000 persone morire di COVID-19”, aveva affermato a giugno David Beasley, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. “Potremmo vedere morire 300.000 persone al giorno, per diversi mesi, se non la gestiamo bene”. Beasley, che stava parlando ad un panel con altri leader dell’ONU all’UN Global Compact Leaders Summit, ha spiegato che la situazione era già grave prima della pandemia. “Prima che il COVID esplodesse sulla scena, avevo già detto che il 2020 sarebbe stato il peggior anno per la crisi umanitaria ... Leggi su meteoweb.eu

