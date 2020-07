Coronavirus Italia, bollettino del 15 luglio: 243.506 casi totali, 13 morti in 24 ore (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.506. Le vittime, in totale, sono 34.997, con 13 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 17). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 162 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE). Leggi su tg24.sky

LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: “Italiani non possono essere tenuti ancora sotto sequestro”. - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Guardian: 'L'Ue non rispose alle prime richieste di aiuto dell'Italia' #Coronavirus - Kottomano : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #15luglio Casi positivi +162 (243.506 +0,07%) Guariti +575 (196.016 +0,29%) Deceduti +13 (34… -