Coronavirus Italia: 162 nuovi contagi, il 40% in Lombardia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Numeri alla mano, è continuum di risalite e discese ma di certo c’è che l’Italia non può dirsi uscita dall’emergenza sanitaria legata alla proliferazione del Coronavirus. Tornano a risalire in data odierna i contagi: 162 i casi registrati in data odierna per un totale di 12.493 attualmente positivi. Coronavirus, ultime dall’Italia: 13 morti, 162 nuovi contagi Ancora tante le persone in Italia cui, nella diagnosi, è apparso il Coronavirus. Nelle 12.493 persone attualmente positive – dati che filtrano dall’ultimo bollettino della Protezione Civile diffuso dal Ministero della Salute – si rintracciano 11.639 persone in isolamento domiciliare; altre 57 positive e ... Leggi su thesocialpost

LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: “Italiani non possono essere tenuti ancora sotto sequestro”. - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - SkyTG24 : #Roma, appello del direttore sanitario dello Spallanzani a giovani: 'Mai più assembramenti' - infoitinterno : Coronavirus, in Italia 163 nuovi casi e 13 morti - ManoNegra26_ : RT @Corriere: ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo il quarto p… -