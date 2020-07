Coronavirus, Iss: 1,8% di casi in età pediatrica, 51,4% sono maschi (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – “I casi pediatrici di Covid-19 in Italia sono l’1,8% del totale, con un’eta’ media di 11 anni, e nel 13,3% dei casi sono stati ricoverati in ospedale”. La fotografia e’ stata scattata da uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica ‘Pediatrics’ intitolato ‘COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy’, a cura del Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanita’, da cui emerge che un rischio maggiore (piu’ del doppio) risulta associato a patologie preesistenti. Leggi su dire

fattoquotidiano : Coronavirus, Iss: “Cala l’età media dei contagi. Ora la metà dei positivi ha tra i 19 e i 50 anni” - fattoquotidiano : Coronavirus, Iss: “Indice di contagio Rt nazionale rimane sotto 1. Ma in 5 regioni è superiore. Serve prudenza per… - Affaritaliani : Iss, l’1.8% dei casi in Italia è in età pediatrica - Affaritaliani : Coronavirus, allarme dall’Iss per i bambini. Altro che solo gli anziani... - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Iss: “Cala l’età media dei contagi. Ora la metà dei positivi ha tra i 19 e i 50 anni” -