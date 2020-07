Coronavirus: India, quasi 30 mila nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - NEW DELHI, 15 LUG - Nelle ultime 24 ore l'India ha registrato un nuovo record di incremento giornaliero dei nuovi casi di Coronavirus, con 29.429 nuovi positivi: lo ha comunicato questa ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #India:18 mila casi, #lockdown nello stato del #Bihar.Positivi in aumento, dopo rientro di migliaia di persone da a… - Tg3web : Coronavirus. Stati Uniti vicinissimi a quota 3 milioni di casi, India oltre 700.000. In Brasile, dove il virus dila… - otvnews : #COVID19 Vaccine: No Vaccine In India Before 2021, Officials Tell Parliament Panel - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'Oms ha lanciato un nuovo allarme: il #coronavirus continua a correre. In 24 ore è stato registrato un nuovo record con… - iconanews : Coronavirus: India, quasi 30 mila nuovi casi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus, tornano i lockdown: India e Catalogna chiudono di nuovo La Repubblica Coronavirus: India, quasi 30 mila nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - NEW DELHI, 15 LUG - Nelle ultime 24 ore l'India ha registrato un nuovo record di incremento giornaliero dei nuovi casi di coronavirus, con 29.429 nuovi positivi: lo ha comunicato questa matti ...

Covid-19, nel mondo 13,3 milioni di casi e oltre 578mila morti

Washington – Sono oltre 13,3 milioni i casi di contagio da coronavirus registrati nel mondo, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l’ultimo bilancio fornito questa mat ...

(ANSA) - NEW DELHI, 15 LUG - Nelle ultime 24 ore l'India ha registrato un nuovo record di incremento giornaliero dei nuovi casi di coronavirus, con 29.429 nuovi positivi: lo ha comunicato questa matti ...Washington – Sono oltre 13,3 milioni i casi di contagio da coronavirus registrati nel mondo, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l’ultimo bilancio fornito questa mat ...