Coronavirus: in vigore il nuovo dpcm, ecco le regole fino al 31 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dal 15 luglio in vigore il nuovo dpcmObbligo della mascherinaFiere e discotecheVoliSmart workingDal 15 luglio in vigore il nuovo dpcmTorna su L'emergenza Coronavirus non è finita. Di oggi il nuovo dpcm (sotto allegato), presentato ieri al Parlamento dal ministro alla Salute, Roberto Speranza, con le misure in vigore fino al prossimo 31 luglio. Nel nuovo provvedimento le misure previste nel dpcm di giugno sono prorogate sino alla fine di luglio, comprese quelle che riguardano le modalità di lavoro a distanza. Obbligo della mascherinaTorna su Per difendersi dal contagio restano ... Leggi su studiocataldi

“In Italia non siamo ancora in un porto sicuro” rispetto al coronavirus e il rischio ora viene anche da cittadini provenienti da altri Paesi. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza alla ...

Dalle mascherine al distanziamento fisico, dalle misure igieniche alla 'black list’dei paesi da e per i quali sono sospesi i collegamenti aerei. Il nuovo dpcm illustrato oggi dal ministro della Salute ...

