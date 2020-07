Coronavirus in Puglia, regione ancora 'Covid free': nessun contagio su 2.496 tamponi e 0 decessi (Di mercoledì 15 luglio 2020) BARI - ancora Puglia Covid free: oggi su 2.496 tamponi processati non risultano nuovi contagi di Coronavirus e non ci sono decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 207.413 test. 3.926 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

diegorispoli : ?? #barilive #news Coronavirus: altra giornata senza nuovi casi e decessi in Puglia #ultimora #today @diegorispoli ?… - AntennaSud : Coronavirus | Ancora Puglia Covid free - CassanoLiveIt : #Cassano Coronavirus: altra giornata senza nuovi casi e decessi in Puglia - Notiziedi_it : Coronavirus, in Puglia tutti negativi gli ultimi 2.496 test - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino della Puglia del 15 luglio. 2496 test e nessun positivo -