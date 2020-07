Coronavirus in mare: cosa sappiamo? E’ presente nelle acque marine? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se lo sono chiesto i ricercatori dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS e del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Trieste, che a maggio hanno avviato un progetto per valutare la qualità del mare del Friuli Venezia Giulia. “I ricercatori hanno iniziato un lavoro di campionamento in 5 punti diversi lungo la costa del FVG” spiega Cosimo Soli-doro, direttore della sezione di oceanografia di OGS. “Nonostante diversi ricercatori abbiano asserito l’assenza del virus SARS-CoV-2 nelle acque di mare, abbiamo voluto provarlo sperimentalmente” precisa. I siti di prelievo (Lignano, offshore nella laguna di Grado-Marano, Barcola, Brojenca-Filtri di Aurisina, Centro del Golfo di Trieste) sono stati selezionati in ... Leggi su meteoweb.eu

TizianaFerrario : è da irresponsabili discutere e sbraitare perché il governo ha prorogato lo #statodiemergenza, mentre gran parte de… - informatrieste : Ogs: nessuna traccia di Coronavirus nel nostro mare - - UniTrieste : RT @OGS_IT: Coronavirus (SARS-CoV-2) in mare - cosa sappiamo? Oggi a Trieste la presentazione dello studio OGS e @UniTrieste realizzato an… - UniTrieste : RT @IlFriuli: Nessuna traccia di Coronavirus nel mare del Fvg. Presentato lo studio congiunto di @OGS_IT e @UniTrieste, il primo in Italia,… - flaviamauro1 : RT @IlFriuli: Nessuna traccia di Coronavirus nel mare del Fvg. Presentato lo studio congiunto di @OGS_IT e @UniTrieste, il primo in Italia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mare Nessuna traccia di Coronavirus nel mare del Fvg Il Friuli Riparte il servizio di navigazione Recco – San Fruttuoso

Il servizio via mare sulla tratta Recco – Camogli – Punta Chiappa – San Fruttuoso riprende domani 15 luglio con varie partenze da Recco. E’ stato il sindaco Carlo Gandolfo a chiedere ai battellieri de ...

Test sierologici ai donatori di sangue in Emilia Romagna, il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Terrenzi: “La mia proposta non era peregrina”

SANT’ELPIDIO A MARE – “Leggo dalla stampa che l’Emilia Romagna effettuerà test sierologici gratuiti per tutti i donatori di sangue per dare corso ad una ricerca a tappeto degli anticorpi per infezione ...

Il servizio via mare sulla tratta Recco – Camogli – Punta Chiappa – San Fruttuoso riprende domani 15 luglio con varie partenze da Recco. E’ stato il sindaco Carlo Gandolfo a chiedere ai battellieri de ...SANT’ELPIDIO A MARE – “Leggo dalla stampa che l’Emilia Romagna effettuerà test sierologici gratuiti per tutti i donatori di sangue per dare corso ad una ricerca a tappeto degli anticorpi per infezione ...