Coronavirus, in Lombardia stop mascherina all’aperto se c’è distanza (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Obbligo di avere sempre con sè la mascherina e di indossarla ‘al chiusò. ‘All’apertò, invece, l’obbligo scatta nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. Così, in estrema sintesi, può essere inquadrata la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Nello specifico, l’articolo contenuto nel documento in vigore da oggi, mercoledì 15 luglio e fino al 31 luglio prevede che “nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire ... Leggi su ildenaro

RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle… - fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - RegLombardia : #coronavirus ?? Ordinanza regionale n. 580. Dal 15 luglio la mascherina all'aperto sarà obbligatoria solo in assenza… - Paba6720 : RT @marco_gervasoni: Coronavirus, Alberto Zangrillo contro il Cts: 'Zero morti in Lombardia nell'ultimo mese. Se volete chiamatemi irrespon… - castellanzcuore : In Lombardia via l'obbligo di mascherina all’aperto se c’è il distanziamento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Lombardia, in 24 ore 30 contagi da Coronavirus e 3 morti: aumentano ancora i ricoveri in ospedale Fanpage.it L’emergenza coronavirus è finita da due mesi secondo Zangrillo. Basta seminare il panico

Secondo Zangrillo, il primario del San Raffaele di Milano, l’emergenza coronavirus si è conclusa due mesi fa, e adesso la mortalità dovuta alla COVID-19 si è azzerata. L’emergenza coronavirus si è con ...

Coronavirus, dove e quando sono obbligatorie le mascherine da oggi 15 luglio

Cerchiamo di fare il punto della situazione: dove e quando sono obbligatorie da oggi le mascherine? Sull'intero territorio nazionale da oggi mercoledì 15 luglio l'obbligo di fatto esiste solo al chius ...

Secondo Zangrillo, il primario del San Raffaele di Milano, l’emergenza coronavirus si è conclusa due mesi fa, e adesso la mortalità dovuta alla COVID-19 si è azzerata. L’emergenza coronavirus si è con ...Cerchiamo di fare il punto della situazione: dove e quando sono obbligatorie da oggi le mascherine? Sull'intero territorio nazionale da oggi mercoledì 15 luglio l'obbligo di fatto esiste solo al chius ...