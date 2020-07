Coronavirus, in Lombardia raddoppiano i nuovi contagi (+63). Ma sono quasi 500 i guariti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio) Il bollettino del 15 luglio Lieve aumento dei contagi in Lombardia. Dopo il +30 di ieri, i dati diffusi dalla Regione fanno segnare oggi un +63 nei nuovi casi da Coronavirus. Le persone in ospedale e quindi ancora ricoverate con sintomi sono 177 mentre quelle in terapia intensiva sono 23, per un totale complessivo di 200. Continua invece a calare il numero delle persone attualmente positive, in calo di 417 unità nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale dei dimessi/guariti è salito a 70.936, con un incremento di 475. Il numero delle vittime registrate nelle ultime 24 ore è di 5, per un bilancio complessivo di 16.765, rispetto ai 16.760 di ieri. July 15, 2020 Le province Ecco i casi ... Leggi su open.online

