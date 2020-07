Coronavirus, in Lombardia 5 morti e 63 contagiati. Dieci nuovi positivi a Milano città (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus in Lombardia. Con 10.426 tamponi effettuati, sono stati 63 i casi positivi di Covid registrati in Lombardia, di questi 11 a seguito di test sierologici e 12 'debolmente positivi, Sono ... Leggi su leggo

RegLombardia : #coronavirus ?? Ordinanza regionale n. 580. Dal 15 luglio la mascherina all'aperto sarà obbligatoria solo in assenza… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mant… - RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle… - dr91j : RT @JPeppp: Cristiano Ronaldo ha donato le sue maglie della Juve all'équipe cubana giunta nel nostro paese in piena emergenza Coronavirus p… - PossidonioGiord : RT @lucarango88: ?? Dati #Coronavirus #Lombardia #15luglio Casi positivi +63 (95.236 +0,07%) Deceduti +5 (16.765 +0,03%) Guariti +475 (70.9… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus: 162 nuovi contagi, altri 13 morti. In Lombardia meno del 40% dei casi di oggi Il Fatto Quotidiano Coronavirus: salgono contagi, 162 e calano i morti

I tamponi aumentano ancora rispetto al giorno prima, ne sono stati effettuati 48.449. La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 38,8% del totale odierno ...

Coronavirus, nuova ordinanza in Lombardia: quando la mascherina rimane obbligatoria

Tra le regioni più colpite dalla pandemia rientra sicuramente la Lombardia. Il Coronavirus ha messo a dura prova il territorio lombardo, tant’è che, con l’inizio della Fase 2, molte restrizioni non ...

I tamponi aumentano ancora rispetto al giorno prima, ne sono stati effettuati 48.449. La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 38,8% del totale odierno ...Tra le regioni più colpite dalla pandemia rientra sicuramente la Lombardia. Il Coronavirus ha messo a dura prova il territorio lombardo, tant’è che, con l’inizio della Fase 2, molte restrizioni non ...