Coronavirus in Italia, tornano a salire i contagi, ma calano le vittime (Di mercoledì 15 luglio 2020) I dati quotidiani illustrati poco fa dalla Protezione civile, Nello specifico, ancora un volta c’è da considerare che di questi 63 (pari al 38,8%), vengono dalla Lombardia, anche se la media è più bassa rispetto alle settimane scorse. Dei nuovi casi, 21 in Veneto, 20 nel Lazio, e 18 in Emilia Romagna. Complessivamente, siamo arrivati a ben 243.506 casi totali. Per quel che riguarda il numero delle vittime, lieve diminuzione: passando dai 17 di ieri, ai 13 di oggi, che portano a 34.997 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza. Con i -426 da ieri, gli attualmente positivi sono ora 12.493. Bene i guariti ora 198.016, grazie ai 575 in più censiti rispetto a ieri. Negli ospedali, ricoverati per Coronavirus sono ora 797 (+20 da ieri). Meglio le terapie intensive dove, con i usciti nelle ultime 24 ore, ... Leggi su italiasera

LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: “Italiani non possono essere tenuti ancora sotto sequestro”. - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - SkyTG24 : #Roma, appello del direttore sanitario dello Spallanzani a giovani: 'Mai più assembramenti' - StefaniaVaselli : RT @ultimenotizie: 'La richiesta italiana di aiuto urgente fu ignorata mentre il #coronavirus si diffondeva in Europa'. È il titolo di un'i… - msn_italia : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 luglio: altri 13 morti, vicini a quota 35000 vittime -