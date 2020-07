Coronavirus in Italia, 162 nuovi contagi e 13 morti in 24 ore (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono 162 i nuovi contagiati da Covid19 nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di martedì. Le vittime sono invece 13, erano 17,. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I ... Leggi su tgcom24.mediaset

