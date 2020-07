Coronavirus, il virologo Silvestri: “Imbecille chi costringe i giovani a castrare la socialità, politici senza visione ed esperti senza coraggio” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Solo dei completi imbecilli o dei fascisti del pensiero possono pensare che sia giusto ed onesto costringere i nostri giovani a castrare la loro socialità a tempo indeterminato solo perché politici senza visione ed esperti senza coraggio non si vogliono assumere la responsabilità di combattere una malattia non più nuova con interventi mirati ed usando le dovute risorse finanziarie e logistiche“: questo il “pensiero del giorno” pubblicato su Facebook dal virologo Guido Silvestri, docente negli USA, alla Emory University di Atlanta.L'articolo Coronavirus, il virologo Silvestri: ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - Frizzante1 : RT @fanpage: 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha ucciso 50 milion… - gseba_sca : RT @Satiraptus: Il virologo #Zangrillo rilancia: “L’emergenza #Coronavirus è finita”. Confermando l’ipotesi che basti avere la parola”Grill… - PulitiElena : RT @fanpage: 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha ucciso 50 milion… - demian_yexil : RT @fanpage: 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha ucciso 50 milion… -