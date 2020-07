Coronavirus, il punto: registrati tre tamponi positivi nel Lecchese (Di mercoledì 15 luglio 2020) ... in terapia intensiva: 23, -4, i ricoverati non in terapia intensiva: 177, +1, i decessi: 5, totale complessivo: 16.765 I casi per provincia Fonte covidanalysis.it Milano 18 di cui 10 a Milano città ... Leggi su leccotoday

CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Italia: A che punto è la ricerca di un vaccino per il #coronavirus - asl2abruzzo : RT @Agenzia_Italia: A che punto è la ricerca di un vaccino per il #coronavirus - Agenzia_Italia : A che punto è la ricerca di un vaccino per il #coronavirus - generacomplotti : #fakeNews Alcuni infettivologi dicono che il #Coronavirus non è stato messo a punto da un laboratorio cinese per fa… - nderosso_ndr : RT @NuoveRadici: @marioafrica, già viceministro degli Affari Esteri e coordinatore di @demosolidale, torna su #NuoveRadici per fare il punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto Coronavirus, il punto: registrati tre tamponi positivi nel Lecchese LeccoToday Covid-19: prorogate le disposizioni anticontagio fino al 31 luglio

Le misure del Dpcm 11 giugno 2020 sono state prorogate al 31 luglio 2020 col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2020 (in allegato). Sono confermate e restano in vigore, si ...

L’analisi dell’impatto socio-economico dell’emergenza Covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena

“L’obiettivo è delineare la situazione rispetto a temi cruciali per la coesione e lo sviluppo economico e sociale della provincia attraverso l’analisi degli interventi, a sostegno di imprese e lavorat ...

Le misure del Dpcm 11 giugno 2020 sono state prorogate al 31 luglio 2020 col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2020 (in allegato). Sono confermate e restano in vigore, si ...“L’obiettivo è delineare la situazione rispetto a temi cruciali per la coesione e lo sviluppo economico e sociale della provincia attraverso l’analisi degli interventi, a sostegno di imprese e lavorat ...