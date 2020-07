Coronavirus, il Guardian: “Così l’Europa ha ignorato l’Sos italiano a fine febbraio” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “L’appello dell’Italia per un aiuto urgente all’inizio dell’epidemia di Covi-19, è stato ignorato mentre il Coronavirus percorreva l’Europa”. È quanto riferisce il Guardian in un articolo in cui, con la collaborazione del Bureau of Investigative Journalism, ricostruisce i passaggi di come l’Europa sia diventato l’epicentro della pandemia dopo la Cina e denuncia il “silenzio scioccante” con cui la Ue ha accolto la richiesta di Roma, quando il numero dei contagi nel nostro Paese triplicava ogni 48 ore. Secondo il quotidiano britannico, il 26 febbraio, “un messaggio urgente è stato inviato da Roma alla Commissione europea al palazzo Berlaymont a Bruxelles. Le specifiche di quello di cui aveva bisogno l’Italia sono state caricate sul sistema ... Leggi su tpi

