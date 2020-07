Coronavirus, il bollettino di oggi 15 luglio in Lombardia: 5 decessi e 63 nuovi casi positivi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono 475 i dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, scendono i ricoveri in terapia intensiva (23 totali), mentre negli altri reparti sono 177 i pazienti con sintomi Leggi su repubblica

