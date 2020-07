Coronavirus, il bollettino delle 18: +162 nuovi contagi, calano i decessi rispetto a ieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 48. Leggi su tuttonapoli

fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - OndeFunky : Oggi in un negozio: “Si tolga pure la mascherina, mica dobbiamo morire”. In effetti la indosso proprio per evitarlo… - you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Gua… - Lunadargento5 : Coronavirus Italia, l'ultimo bollettino. Dati e tabella di oggi, 15 luglio, in diretta - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 luglio: altri 13 morti, vicini a quota 35000 vittime -