Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 15 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino dell Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati del 15 luglio Come ogni pomeriggio è stato pubblicato il bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Pese. Ieri segnali incoraggianti con il numero dei nuovi positivi più basso da inizio pandemia. Finalmente in Lombardia ieri i primi segnali tangibili di ripresa con solo 30 nuovi casi. Ecco i dati aggiornati ad oggi 15 luglio 2020. I nuovi positivi sono 162 . I decessi di oggi sono stati 13. Il numero dei guariti da Coronavirus è di ... Leggi su zon

