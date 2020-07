Coronavirus, il bollettino del 15 luglio: i dati aggiornati dalle Regioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus. il bollettino aggiornato dal ministero della Salute: oggi in Italia 162 contagi e 13 decessi in 24 ore Coronavirus: il bollettino del ministero della Salute di oggi 15 luglio fa registrare altri 162 contagi e 13 vittime nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri sono in aumento i positivi (114), in lieve calo le … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 15 luglio: i dati aggiornati dalle Regioni Curiosauro. Leggi su curiosauro

fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 luglio: 243.506 casi positivi e 34.997 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 luglio: altri 13 morti, vicini a quota 35000 vittime - SorrentClaudia : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 luglio: 243.506 casi positivi e 34.997 morti - paolorm2012 : Coronavirus, otto nuovi casi di positività in Campania: il bollettino -