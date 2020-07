Coronavirus, Heather Parisi avvisa da Hong Kong: ‘Preparatevi si torna a dove eravamo’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Metropolitana, mascherina e un avvertimento “Ritorno al futuro, preparatevi si torna a dove eravamo, in fondo ce lo avevano “promesso”!” così Heather Parisi dall’altra parte del mondo ci aggiorna sulle ultime novità del Covid19. Le autorità hanno infatti imposto a Hong Kong nuove limitazioni sui viaggi e misure di distanziamento sociale per far fronte alla “terza ondata” di contagi da Coronavirus. Tra le misure imposte: i raduni torneranno ad avere un limite massimo di 4 persone, chiuderanno per una settimana palestre, piscine e centri ricreativi, verranno rinviati o cancellati gli eventi. Le mascherine saranno obbligatorie su tutti i mezzi di trasporto pubblico. Leggi su tvzap.kataweb

