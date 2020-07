Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo uno studio italiano, i raggi ultravioletti potrebbero contrastare il Coronavirus interferendo sulla sua diffusione e trasmissione Secondo uno studio italiano, i raggi ultravioletto potrebbero contrastare la diffusione e trasmissione del Coronavirus. la ricerca che afferma ciò è stata interamente condotta in Italia, a Milano, sotto la guida del professore Mario Clerici, ordinario di Immunologia all’Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. Si è scoperto che i raggi ultravioletti Uva e Uvb, contrasterebbero il virus, abbassando la sua carica. Gli studi sono stati effettuati esponendo il Coronavirus a delle emissioni di raggi ultravioletti per un ... Leggi su zon

