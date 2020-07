«Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti ini pochi secondi» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un team di medici e astrofisici italiani ha analizzato il rapporto tra andamento dell’epidemia e quantità di raggi solari nei vari Paesi: la correlazione appare evidente. Un dato che potrebbe suggerire come risolvere il problema dei luoghi chiusi Leggi su corriere

L’estate 2020 è già qui ma, causa emergenza Covid 19, è cominciata tra lentezze e restrizioni? Non perderti d’animo! Il gruppo NeedFy ha studiato e prodotto la novità della movida italiana, l’app ...

Villa Verdi, la casa dove è nato il maestro Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova, necessita di aiuto. La struttura ha riaperto da luglio nel fine settimana alle visite. Gli eredi della villa, la f ...

