«Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti in pochi secondi» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un team di medici e astrofisici italiani ha analizzato il rapporto tra andamento dell’epidemia e quantità di raggi solari nei vari Paesi: la correlazione appare evidente. Un dato che potrebbe suggerire come risolvere il problema dei luoghi chiusi Leggi su corriere

Altri due nuovi casi di Covid-19 sono emersi nel Veronese, ma l'aumento più significativo rimane quello delle persone messe in isolamento domiciliare. L'a ggiornamento regionale delle ore 8 del 15 lug ...

Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 luglio Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto. In provincia di Padova si registrano ne ...

